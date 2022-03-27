Ракетные удары по топливному складу и военному заводу во Львове стали сигналом для американского президента Джо Байдена, на тот момент находившегося в Польше. Также они стали предостережением и для Варшавы, сообщило издание «Новостной фронт».

Авторы публикации напомнили, что ранее глава правящей партии Польши Качиньский заявил о возможном появлении на Украине «миротворческих сил» страны под эгидой Североатлантического альянса либо любой другой международной организации. Москва посредством ракетной атаки продемонстрировала, что будет, если Варшава рискнет реализовать данный план.

Также уничтожение военного объекта во Львове стало жирной точкой пребывания Джо Байдена в Польше. Эксперты при этом отмечают, что цель визита американского лидера в Варшаву остается совершенно непонятной.