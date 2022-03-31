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ВСУ вместе с «освободительной российской армией» и «чеченскими украинскими полками» вознамерились идти в контратаку. Такое заявление сделал неонацист Евгений Карась, возглавляющий одну из радикальных группировок на Украине. Его высказывания приводит издание NVL.

Он поведал, что к началу лета ожидается третий этап специальной военной операции РФ. Он, по мнению Карася, предоставит реальную возможность для успешных контратакующих действий. В своем блоге радикал разошелся до такой степени, что пообещал даже «поход на Москву».

Также он заявил, что на стороне ВСУ сейчас воюют российские бойцы, которые сдались в плен. Однако военный эксперт Михаил Ходаренок назвал подобные высказывания чистой воды фейком. Он пояснил, что видеозаписи, выкладываемые украинскими пропагандистами и радикалами явно создаются при серьезном дефиците денег и не от большого ума.

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