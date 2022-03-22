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Аэробаллистическая ракета «Кинжал» сразу после запуска летит в верхних слоях атмосферы, где и разгоняется до скорости примерно в 5 тысяч километров в час. Средств защиты от нее в настоящий момент не существует, заявил немецкий эксперт Ульрих Кюн.

Он пояснил, что «Кинжал» неуязвим для современных систем противоракетной обороны. Но даже в том случае, если радары каким-то чудом все же сумеют его обнаружить, ни ПВО, ни ПРО уже не смогут ничего предпринять из-за огромной скорости ракеты.

Кюн также отметил, что «Кинжал» — это совершенно новый боезаряд, поэтому ни одна система противовоздушной обороны не способна ее остановить.

Напомним, что ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что «Кинжалы» дважды использовались на Украине. В первый раз с их помощью был уничтожен засекреченный склад с боеприпасами, а во второй – топливная база в Константиновке.

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