Дефицит продуктов питания докатился и до Германии, поэтому немцы массово сметают с полок супермаркетов растительное масло, сахар и крупы. Ажиотажный спрос уже привел к нехватке ряда товаров, а также к повышению цен на них.

Чтобы предотвратить дефицит, местными властями было принято решение об ограничении на покупку отдельных категорий товаров в одни руки. Так, сейчас приобрести можно не больше трех упаковок.

Власти также заявляют, что в распределительных центрах достаточно продуктов и поэтому паника абсолютно бессмысленна. Однако подобные высказывания и призывы остановить ажиотаж не действуют на население.

Все дело в том, что практически все продукты, которые немцы закупают впрок, ранее приобретались на Украине. Но она намерена остановить экспорт со следующего года, что вынуждает Берлин искать альтернативные варианты поставок.