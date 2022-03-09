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Немецкие военные корабли, которые ранее почти на 40 километров подобрались к границе российских территориальных вод у Калининграда, были вынуждены уйти подальше из-за начавшихся учений ВМФ РФ. Напомним, что фрегаты, принадлежащие ФРГ, появились неподалеку от рубежей России сразу после начала военной спецоперации на Украине.

Минобороны РФ в ответ на эти действия сперва объявило о тренировках, а затем и провело тестовые пуски ракет в акватории Балтийского моря. Расчеты БРК «Бастион» таким образом отработали защиту Калининградской области от кораблей вероятного противника.

В качестве условного врага использовались российские же корабли, которые в тот момент находились на учениях в Балтике.

Кроме того, группировка кораблей ведет наблюдение за действиями американских эсминцев «Форрест Шерман» и «Дональд Кук», которые 7 марта зашли в Балтийское море.

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