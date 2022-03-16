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Власти Соединённых Штатов Америки вызывали на слушания в Конгресс представителей крупных нефтяных компаний. Сенат потребовал от них отчитаться о ситуации с ценами на бензин.

Представители Демократической партии (у неё большинство в Конгрессе) указывают, что цены на нефть начали постепенно снижаться, но высокая стоимость бензина на американских заправках по-прежнему остаётся. При этом американские нефтяные компании никак не комментируют ситуацию и просят потребителей “просто подождать, когда стоимость топлива упадёт”, заявляют сенаторы.

Ранее сообщалось, что цена на бензин в США побила рекорд – на заправках страны просят за галлон топлива (это около 3,8 литров) больше 4 долларов. В этой связи заявлялось, что американцы начали менять привычный для них образ жизни.

Власти США объясняли рост цен на бензин и рекордную за десятки лет для страны инфляцию санкциями, которые ввели в отношении России из-за спецоперации в Донбассе.

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