Украинское небо находится под полным контролем российских военных, рассказало издание «Русская весна». Журналисты пояснили, что достичь такого результата удалось с помощью радиолокационной станции «Небо-СВ».

Командир расчета РЛС рассказал, что его подразделение уже неоднократно обнаруживало воздушные цели. После их выявления информация отправлялась на ЗРК «Бук-М3», которые сразу же открывали огонь. Это позволило успешно уничтожить 6 беспилотных аппаратов противника.

По словам офицера, станция работает в радиусе 380 километров и безошибочно определяет характеристики целей, их местонахождение, скорость движения и другие параметры. Благодаря этому удалось установить полный контроль над воздушным пространством.

Также к преимуществам РЛС относятся возможность использования в любых погодных условиях и способность преодолевать помехи, которые активно пытается создавать противник.