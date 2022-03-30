Биоматериалы, которые были обнаружены в секретных лабораториях Соединенных Штатов на территории Украины, вполне могли уничтожить население РФ и большей части европейского континента. Такое заявление сделал экс-представитель комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, на южной границе РФ находится сразу несколько лабораторий, которые были созданы еще в 2005 году. Экс-президент Виктор Ющенко после прихода к власти на Украине «благословил» подписание соглашений между Минздравом страны и Пентагоном. Официальная цель развертывания исследовательских центров – уменьшение биологических угроз, однако это только на словах.

«На деле результат прямо обратный. Было уничтожено более 400 емкостей. А емкости, в микробиологическом производстве — это порядка ста литров. Сто литров чумы, туляремии, сибирской язвы и холеры. Это самые опасные патогены в мире. Смертность при их применении превышает 50%» – рассказал Никулин.