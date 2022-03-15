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Североатлантический альянс намерен расширить свои возможности в области мониторинга ситуации на восточном фланге, а также усилить противовоздушную оборону. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, блок давно начал процесс усиления своего военного присутствия на восточном фланге и сейчас лишь продолжает его. Столтенберг также отметил, что расширение возможностей противовоздушной обороны должно продемонстрировать готовность Альянса обеспечивать надежную защиту абсолютно всех союзников.

Кроме того, будет вестись постоянный мониторинг, который позволит своевременно обнаруживать и предотвращать провокационные действия и самые разнообразные инциденты у восточных границ Североатлантического альянса.

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