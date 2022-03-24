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Соединённые Штаты Америки даже в условиях напряжённых отношений с Россией продолжают сотрудничество в некоторых сферах. В частности, НАСА заявило, что не прекращает совместные исследования. Речь идёт об изучении психологического состояния людей в изоляции в космосе.

Несколько подобных исследований уже прошли и было бы неправильно прекращать сотрудничество – сейчас НАСА готовится проводить новые тесты и эксперименты, заявили в аэрокосмическом агентстве.

По словам представителей НАСА,  исследования, которые проводятся совместно с Россией, не требуют выхода в космос – необходимые условия можно создать и на Земле. Именно поэтому решение о продолжении совместных исследований было принято достаточно легко.

Кроме этого, в НАСА заявили, что без России Международная космическая станция не сможет существовать. Орбитальные модули, из которых она состоит, не могут работать автономно. Таким образом, если Россия перестанет поддерживать свой сегмент, эксплуатация остальных станет небезопасной.

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