Удар ВСУ по Донецку оперативно-тактической ракетой «Точка-У» классифицирован властями республики как террористический акт, заявил штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Его представители отметили, что Киев продолжает геноцид населения и намеренно нанес мощный удар по Донецку, стремясь уничтожить как можно больше мирного населения. Также целью было уничтожение гражданской инфраструктуры столицы ДНР.

Ракета, по словам представителей штаба, угодила между бульваром Шевченко и улицей Университетской. При этом погибло 20 мирных жителей, есть много раненых. В штабе заявляют, что Киев продолжает исповедовать тактику выжженной земли, уничтожая все то, что ему недоступно.