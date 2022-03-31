На одной из видеозаписей, выкладываемых в Сеть украинскими военными, эксперты обнаружили уникальную станцию помех радиовзрывателям «Ртуть-Б». Портал Avia.Pro отмечает, что ранее не было известно о наличии в распоряжении ВСУ данного комплекса.

Не исключено, что данная станция досталась ВСУ в наследство от советской армии. Эксперты предполагают, что это может быть модернизированная версия комплекса, однако подобный вариант практически невозможен. Обновление техники было проведено в 2013 году и у Киева не было никаких возможностей ее получить.

Уникальность станция «Ртуть-Б» заключается в способности осуществлять дистанционный подрыв любых боезарядов, в которых используются радиовзрыватели. К примеру, это могут быть авиабомбы или ракетное вооружение. ВСУ вполне могли использовать комплекс для таких целей, однако свидетельств применения СПР на данный момент не поступало.