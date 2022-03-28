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28 марта Минобороны РФ опубликовало видеозапись, демонстрирующую работу связистов ВДВ России под Киевом. Специалисты на ролике развернули мобильную станцию спутниковой связи Р-448.

Эта станция создана производителем телекоммуникационного оборудования ООО «ИТИС», который осуществляет свою деятельность в Химках. Р-448 дает возможность организовать два канала связи высокого качества в C- или Ku-диапазоне.

Для этой цели применяется технология VSAT, которая функционирует через космические аппараты спутниковых групп типа «Ямал» или «Экспресс». Также она использует оборудование широкополосной связи Минобороны. Она организована через спутники «Благовест», которые находятся на геостационарной орбите.

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