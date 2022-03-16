Украинские войска обнародовали постановочные фотоснимки и видеоролики, на которых показана братская могила с захоронением 1300 людей из мирного населения. Об этом проинформировала Народная милиция Донецка.

В ДНР заявили, что офис украинского президента поставил перед военными силами Украины задачу создать массовое захоронение, чтобы дискредитировать российскую армию. Далее Западному обществу должна быть продемонстрирована братская могила с мирным населением, погибшим якобы из-за авиационных ударов ВС России в ходе проведения специальной операции.

По данным разведки, украинские военнослужащие на мариупольском кладбище выкопали длинную траншею и для создания необходимых фото поместили туда останки около 1300 военных, которые погибли в боях.

Задачу выполняли военнослужащие 72-го центра специальных операций ВСУ. Дале они создали постановочную видеосъемку и отсняли кадры, которые затем были отправлены в средства массовой информации на Западе.