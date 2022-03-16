читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские войска обнародовали постановочные фотоснимки и видеоролики, на которых показана братская могила с захоронением 1300 людей из мирного населения. Об этом проинформировала Народная милиция Донецка.

В ДНР заявили, что офис украинского президента поставил перед военными силами Украины задачу создать массовое захоронение, чтобы дискредитировать российскую армию. Далее Западному обществу должна быть продемонстрирована братская могила с мирным населением, погибшим якобы из-за авиационных ударов ВС России в ходе проведения специальной операции.

По данным разведки, украинские военнослужащие на мариупольском кладбище выкопали длинную траншею и для создания необходимых фото поместили туда останки около 1300 военных, которые погибли в боях.

Задачу выполняли военнослужащие 72-го центра специальных операций ВСУ. Дале они создали постановочную видеосъемку и отсняли кадры, которые затем были отправлены в средства массовой информации на Западе.

Вам может понравиться

Песков: Россия готова налаживать отношения с США

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, рассказал, что российский президент будет готов налаживать отношения между Москвой и Вашингтоном в том случае, если Соединенные Штаты перейдут на конструктивный диалог. Во вторник, 15

Автопробегом поддержали в Сербии спецоперацию России в Донбассе

Акция в поддержку России и её Вооружённых сил прошла в столице Сербии. В Белграде состоялся автопробег, во время которого его участники выразили своё отношение к специальной военной операции России на

Жириновский напророчил развал Украины задолго до нынешних событий

Михаил Дегтярев, занимающий пост губернатора Хабаровского края, написал, что сегодня наступило то время, когда нужно публиковать выдержки из книги, которую он написал. Эта книга содержит так называемые «пророчества» Владимира Жириновского,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – небольшая облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – переменная облачность, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – небольшой снег, до -1 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до -2 °C |