ВСУ заявили об испытаниях новейшего «чудо-оружия», под которым подразумеваются противотанковые ракетные комплексы «Амулет». Его разработка осуществлялась в конструкторском бюро «Луч», которое пока миновала судьба других оборонных предприятий Украины.

Противотанковый комплекс построен на базе бронеавтомобиля. На его броне установлено сразу две пусковые установки для боезарядов калибра 152 и 13 миллиметров.

Ракеты наводятся на цель посредством тепловизионного прицела, что обеспечивает точность поражения целей. Не совсем понятно, чем «Амулет» лучше американских переносных «Джавелинов», но не исключено, что украинским войскам заокеанские ПТРК не подошли, считают эксперты.