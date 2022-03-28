Военнослужащие Донецкой народной республики обнаружили в населенном пункте Марьинка снайперское оружие, в котором использовались экспансивные пули. Винтовки бросили на позициях украинские военные, которые отступали из города.

Оружие полностью отвечает образцам НАТО, однако пули такого типа находятся под запретом во всем мире. В некоторых государствах их разрешается применять только для охоты на крупного зверя.

Все дело в том, что в экспансивной пуле передняя часть заточена таким образом, что выжить после попадания в любую часть тела практически невозможно. Эти боеприпасы увеличиваются в размерах и обладают способностью либо раскрываться подобно цветку, либо сплющиваться. Именно из-за таких особенностей они были запрещены по причине «чрезмерной жестокости.