Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница Франции украинского происхождения дала интервью телеканалу La Chaîne Info и высказала все, что думает о своей родной стране и действующем президенте Владимире Зеленском. Впрочем, договорить ей не дали, отключив от эфира, передает SM News.

Женщина рассказала, что украинцы живут в ужасных условиях, получая мизерные зарплаты, с которых нужно оплачивать огромные суммы за коммунальные услуги. Вокруг процветает коррупция. По словам француженки, жители Украины не должны поддерживать марионеточного президента Зеленского, с которым у страны нет никакого будущего.

Именно после этого телеканал прекратил эфир, отключив выступление женщины. До этого же она рассказала, что была недавно на Украине, что в Киеве у нее живут родственники, которые даже не думали убегать после начала российской спецоперации. Также она отметила, что подавляющее большинство киевлян радуются приходу российской армии.

Вам может понравиться

На Украине выдали за российское подразделение разгромленную колонну ВСУ

Киев продолжает публиковать в Сети откровенные фейки для подъема боевого духа националистических формирований и ВСУ. На этот раз в подобном уличили телеканал «Украина 24», взахлеб рассказывающий об уничтожении “российской” колонны

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли, вышла замуж

Актриса Бонни Райт, ставшая известная всем миру после исполнения роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, сообщила о том, что вышла замуж. Как сообщается, актриса нечасто рассказывает в интервью
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту

В израильском парламенте резко раскритиковали обращение Зеленского

В Израиле раскритиковали речь президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом. Как сообщается, в отношении Зеленского критически высказался депутат парламента Израиля Симч Ротман. На своей странице в Twitter он рассказал, что
  • Анна
  • 21.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 23 марта – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 23 марта – ясно, до 7 °C |