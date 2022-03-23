Жительница Франции украинского происхождения дала интервью телеканалу La Chaîne Info и высказала все, что думает о своей родной стране и действующем президенте Владимире Зеленском. Впрочем, договорить ей не дали, отключив от эфира, передает SM News.

Женщина рассказала, что украинцы живут в ужасных условиях, получая мизерные зарплаты, с которых нужно оплачивать огромные суммы за коммунальные услуги. Вокруг процветает коррупция. По словам француженки, жители Украины не должны поддерживать марионеточного президента Зеленского, с которым у страны нет никакого будущего.

Именно после этого телеканал прекратил эфир, отключив выступление женщины. До этого же она рассказала, что была недавно на Украине, что в Киеве у нее живут родственники, которые даже не думали убегать после начала российской спецоперации. Также она отметила, что подавляющее большинство киевлян радуются приходу российской армии.