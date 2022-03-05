Учёные из Сингапура изучили состав свыше 40 кормов для домашних животных 16-ти различных брендов. И пришли к неутешительным выводам. Во многих образцах специалисты методом ДНК-исследований обнаружили мясо и жир акул. В том числе и тех видов, которые занесены в Красную книгу.

В частности, в ряде кормов учёные нашли ДНК шелковистой и белопёрой рифовой акул. Эти виды рыб уже считаются исчезающими. Учёные утверждают, что последние десятилетия акулы подвергаются слишком большому вылову. Только за 50 лет их популяция сократилась более чем на 70%. Такая ситуация может негативно повлиять на всю экосистему, где водятся такие рыбы. Акула – высший хищник, занимающий господствующее положение в пищевой цепочке, и сокращение его популяции приведёт к нарушению в ней баланса.

Как бороться с тем, чтобы мясо акул не попадало в корм для животных, – на этот вопрос учёные не дают ответ. Только советуют, чтобы потребители внимательно обращали внимание на состав продуктов, из которых сделан корм для их питомцев. А производителей просят более детально указывать ингредиенты. Сейчас мясо акул может скрываться за нейтральным указанием “рыба”.