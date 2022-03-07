Всё больше западных музыкальных групп и исполнителей вносят изменения в свои гастрольные планы из-за ситуации вокруг Украины. Рок-группа из США My Chemical Romance заявила, что не придет на выступления в Киев и Москву.

19 июня группа должна была выступать в столице Украины, а затем музыканты должны были отправиться в столицу России на фестиваль Park Live. В сообщении в Twitter на этот счёт группа заявила, что об отмене концертов “сообщает с сожалением”, но надеется “скоро увидится со своими фанатами”.

Фестиваль Park Live в Москве проводится ежегодно с 2013 года. Правда, 2020 и 2021 года стали исключением из-за пандемии коронавирусной инфекции.

От участия в московском фестивале уже отказались некоторые зарубежные музыканты. На сайте Park Live указывается, что в Россию не приедут Игги Поп, Slipknot, Placebo. О своём отказе выступать в столице России ранее также заявляла группа The Killers.