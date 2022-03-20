Соединенные Штаты уже 8 лет ведут войну на территории Украины, хотя сейчас и стараются усиленно дистанцироваться от тех событий, которые происходят в стране. Вашингтон регулярно допускает агрессивные высказывания о поставках новых видов вооружений Киеву, хотя прекрасно понимает, что подобные шаги лишь способствуют продолжению боевых действий, заявил эксперт Алексей Муратов, возглавляющий движение «Донецкая республика».

Он отметил, что США лишь подтверждают, что являются главным спонсором терроризма на планете. Они не прекращают поставки вооружений украинским неонацистам, делают все возможное, чтобы боевые действия в стране продолжались как можно дольше.

Фактически США и Североатлантический альянс сейчас воюют против России, однако используют для этого националистические формирования ВСУ. Нельзя исключать, что следующим этапом будет попытка спровоцировать большую войну на всей европейской территории, считает эксперт.