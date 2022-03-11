Житель российской столицы познакомился в сети интернет с украинской девушкой и после продолжительного тесного общения с ней поехал на Украину, чтобы принять участие в военных действиях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в госструктурах.

В результате мужчина был арестован на границе из-за попытки ее незаконного пересечения.

В ходе проведенного допроса москвич рассказал, что с украинской девушкой познакомился в интернете, в социальных сетях еще в 2015 году. Она проживает в Киеве, однако ему неизвестны ни ее фамилия, ни место проживания, также нет никаких других контактов, кроме соцсетей.

Мужчина также рассказал, что жительница Киева научила его говорить на украинском языке и убеждала в том, что нужно приехать на Украину и начать воевать в составе нацформирований.

В итоге молодой человек заявил, что он рад, что у него не получилось это сделать.