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На встрече премьеров России и Белоруссии был достигнут ряд важных соглашений. В частности, расчёты между странами за энергоносители теперь будут проходить в рублях, а не в долларах, как это было раньше. Об этом рассказал председатель правительства Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги переговоров с Михаилом Мишустиным.

Ещё одно важно решение – реструктуризация госкредитов, которые Россия выдала Беларуси. То есть изменение условий займов. Стороны договорились, что теперь все предоставленные Минску кредиты переведут в российский рубль. Головченко уточнил, что такое решение обсуждалось уже давно.

Кроме того, по итогам переговоров стороны договорились, что белорусские предприятия будут получать финансовую помощь в рамках российской программы инмпортозамещения, а российская нефть для Минска будет поставляться по более доступным ценам.

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