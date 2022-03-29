Спецоперация РФ, призванная «очистить мир от зла и насилия», вполне оправдана, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Так она прокомментировала попавшую в Сеть видеозапись, на котором националисты простреливают ноги пленным военнослужащим.

«Буквально на днях была распространена очередная информация, видеосюжет со страшными кадрами пыток наших военнослужащих», – рассказала Москалькова.

Ранее на это видео отреагировал глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и установить все обстоятельства показанного на записи инцидента. Также о необходимости в уголовном преследовании бойцов, ответственных за издевательства над пленными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.