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Более 30 доменных имён с названием соцсети Инстаграм (запрещен в России) было зарегистрировано в первые дни после того, как стало известно, что социальную сеть на территории России будут блокировать. Такие данные приводит компания Infosecurity. По словам специалистов в области интернет-безопасности, такая активность может указывать на очередную активизацию кибермошенников.

По мнению экспертов, уже в самом скором будущем начнут появляться сайты, на которых будут предлагаться услуги по переносу всех данных из Инстаграма в другую социальную сеть или публиковаться советы о том, как обойти блокировку, сохранить монетизацию аккаунта и так далее. Многие из таких сайтов будут созданы мошенниками – через них они смогут получать у доверчивых граждан доступ к их профилям в Инстаграм, а также к данным банковских карт, предупреждают специалисты.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты рекомендуют не вводить свои учётные данные от Инстаграма на сторонних площадках, а для переноса данных использовать только внутренние инструменты самой платформы.

Официально Инстаграм на территории России был заблокирован 14 марта.

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