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В ночь на 21 марта в Киеве прозвучал мощный взрыв, который уничтожил засекреченный склад ракет и снарядов в Подольском районе. Известно, что на месте удара обнаружен 203-миллиметровый заряд-гильза от артиллерийской установки 2С7 «Пион».

Данное вооружение активно используется украинской армией, которая регулярно обстреливает войска РФ, удерживающие под контролем окрестности столицы. Боеприпасы же судя по всему как раз и располагались на уничтоженном ракетно-артиллерийском складе.

Очевидцы опубликовали несколько видеозаписей, на которых видно, что сперва раздался один, а затем и второй сильный взрыв. В результате склад с боеприпасами, местоположение которого держалось в секрете, был полностью уничтожен.

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