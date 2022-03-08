Учёные из медицинской школы при Университете Мичигана заявили, что водоросли могут помочь при проблемах с почками.

Как сообщается, в кишечнике человека обитают бактерии Bacteroidetes, которые могут питаться водорослями. Но такие бактерии есть не у всех людей. Изучив эти бактерии, специалисты надеются создавать новые микроорганизмы, которые будут полезны для человека и смогут помочь в борьбе с различными заболеваниями.

Отмечается, что учёные исследовали 354 образца фекалий и ввели в них образцы волокон некоторых морских водорослей. Выяснилось, что расщеплять волокна могут не только указанные бактерии, а ещё и микроорганизмы Firmicutes. Бактерии в кишечнике могут обмениваться генами и разными функциями.

За счёт этого можно сформировать такие бактерии, которые переносят нужные гены в кишечник и обмениваются ими с другими микроорганизмами. Компания Novome, к примеру, так уже делает. Специалисты компании используют бактерии, которые переваривают морские водоросли и меняют их генетически, в частности, для того, чтобы лечить болезни почек.

Ранее учёные сообщили, что водоросли можно использовать в качестве надежного и экономичного источника биотоплива. Однако этому мешают низкая урожайность и высокая стоимость сбора урожая водорослей.