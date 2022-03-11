Но фоне западных санкций и отмены выступлений зарубежных артистов в России организаторы концертов призвали власти страны ввести запрет на возврат билетов и снять протикововидные ограничения. С соответствующим письмом в правительство и ряд других государственных органов обратился руководитель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Сергей Мурадов.

По его словам, в концертной отрасли сложилась сложная ситуация. Гонорары за концерты многим зарубежным артистам уже переведены, но они из-за ситуации вокруг Украины стали отказываться от выступлений. Вернуть деньги тоже не получается: из-за санкций зарубежным банкам нельзя проводить транзакции в отношении российских юридических лиц.

Точные потери компаний, которые организуют гастроли, пока неизвестны, но по словам Мурадова, их точно ждут убытки. Чтобы как-то выправить ситуацию, организаторы концентров просят на государственном уровне ввести мораторий на возврат билетов, а также снять коронавирусные ограничения, чтобы увеличить заполняемость площадок, и как следствие, выручку.

Помимо этого Мурадов сообщил, что в России необходимо вводить особый порядок банкротства концертных организации. В частности, он бы предусматривал освобождение от ответственности их руководителей, поскольку в сложившейся ситуации “организаторы концертов точно не виноваты”, заявил Мурадов.