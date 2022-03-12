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В Харьковской области военнослужащие ВСУ и националистических батальонов задействуют тактику боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Они используют в качестве живого щита мирных граждан, фактически подставляя их под удар.

Глава харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев пояснил, что гражданским не дают никакой возможности выехать из города и вообще покинуть подконтрольную ВСУ территорию. Они находятся на положении заложников, которыми прикрываются украинские военнослужащие.

Только одних этих действий достаточно, чтобы назвать ВСУ террористической организацией, отметил Моисеев.

Напомним, что ранее эксперт также отмечал, что главными «застрельщиками» в Харькове являются националистические батальоны, которые держат в заложниках не только гражданское население, но и благоразумных бойцов ВСУ.

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