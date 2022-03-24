Современная геополитическая ситуация заставила российских знаменитостей изменить образ жизни. Так, модельер Валентин Юдашкин избавляется от большой квартиры в США. Пентхаус находится в Нью-Йорке, в районе Верхний Ист-Сайд. Это один из элитных районов американского мегаполиса.

Какую цену просят за квартиру пока неизвестно. Но в 2021 году её уже выставляли на продажу. Тогда владелец просил за неё более 8,3 миллионов долларов. Юдашкин приобрёл квартиру в 2008 году более чем за 5,5 миллионов.

Площадь пентхауса свыше 230 квадратных метров. В ней две спальни, столовая, кухня, ванная комната, которая отделена мрамором. На крыше – терраса, с которой открывается вид на Центральный парк Нью-Йорка, одну из главных достопримечательности города.

Ранее Юдашкин был отстранён от участия в Неделе высокой моды в Париже. Как объяснили организаторы, это связано с ситуацией вокруг Украины.