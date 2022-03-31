Средняя скорость мобильного доступа в Интернет в России снизилась. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит агентство TelecomDaily. Компания регулярно анализирует работу сетей крупных российских операторов связи.

По данным TelecomDaily, с ноября прошлого года до середины марта этого года скорость мобильного интернета уменьшилась на 0,7 мегабита (до 21 мегабита в секунду). В агентстве заявляют, что снижение скорости мог спровоцировать увеличившийся за это время трафик, а то оборудование, которое сейчас имеется в распоряжении сотовых операторов, в недостаточной степени отвечает текущей ситуации.

Чтобы повысить скорость, заявляют в TelecomDaily, нужно ставить больше базовых станций. Но как это будет происходить в условиях экономических санкций, которые в том числе ограничивают ввоз в Россию высокотехнологичного оборудования, пока неизвестно.

По мнению экспертов, в более выгодных условиях сейчас находятся операторы мобильной связи, которые свою инфраструктуру построили на основе продукции китайской компании Huawei. Такое оборудование всё ещё закупать, хотя из-за снижения курса рубля оно стало стоить дороже.