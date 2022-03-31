Ученые опровергли популярный миф о том, что использование мобильных телефонов повышает риск развития опухолей в мозгу. Статья с результатами исследований была опубликована в Journal of the National Cancer Institute.

С самого момента появления мобильных телефонов начали высказываться предположения о том, что радиоизлучение телефонов серьезно вредит здоровью. Особые дискуссии начались после распространения вышек 5G. Действительно, радиоволны способны проникать в мозг на несколько сантиметров, но ученые решили найти доказательства, что вреда они не наносят.

В исследовании приняли участие 776 000 женщин, которые заполняли анкеты об использовании мобильного телефона. Через 10 лет половина участниц повторно прошли исследование, а ученые получили данные об их состоянии здоровья. За период исследований опухоли были обнаружены как у тех, кто пользовался телефоном, так и у тех, кто его не использует. Не было обнаружено и различий в риске развития левосторонней и правосторонней опухоли мозга. При этом отмечено, что основная часть людей держат телефон в правой руке.