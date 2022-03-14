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Несмотря на ужесточающуюся в отношении России санкционную политику стран Запада и давление на своих восточных партнёров, крупные компании Востока не стремятся сворачивать своё сотрудничество с российской стороной. Так, торговые дома Mitsui и Mitsubishi из Японии заявили, что не собираются выходить из нефтегазового проекта “Сахалин-2”. Благодаря этому проекту энергоносителями обеспечиваются предприятия Японии.

Проект “Сахалин-2” предусматривает раздельное использование добываемого сырья. В частности, “Газпрому” принадлежит 50% акций, у Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% акций соответственно. Ещё 27,5% “Сахалина-2” принадлежит британской корпорации Shell. Там уже заявили, что на фоне ситуации на Украине компания рассматривает возможность прекратить свою деятельность во всех нефтегазовых проектах, которые реализуются на территории России.

Однако, как заявили представители японских компаний, их интересы отличаются от интересов западных стран. Поэтому выходить из выгодных для себя российских проектов они не намерены

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