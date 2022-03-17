Титул «Мисс мира-2021» получила девушка из Польши, Каролина Бевлеска, которая участвовала в конкурсе красоты.

Польская красавица на данный момент получает степень магистра, и в ее планах – дальнейшее обучение. Также девушка работает моделью, дополнительно ведет волонтерскую работу и очень хочет быть мотивационным спикером.

Корону действующей «Мисс мира-2021» надела победительница 2019 года. Это Тони-Энн Сингх, родом с Ямайки. Церемония же награждения победительниц проводилась в Пуэрто-Рико.

За титул победительницы в борьбе принимали участие 97 девушек. Были представительницы Сомали и Ирака, эти страны первый раз в истории разрешили девушкам отправиться на конкурс.

Россия в этом году в конкурсе не участвовали.

В финал вышло 40 красавиц. Место первой вице-мисс мира заняла американка, а второй – участница из Кот-д’Ивуар.