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ВСУ имели в запасе целый месяц, чтобы сложить оружие, однако вместо этого они обстреливали города Донбасса. Именно поэтому 19 марта стартовал новый этап российской спецоперации, в ходе которой военным уже не будет пощады, заявил представитель Луганской народной республики Родион Мирошник.

Он пояснил, что начало второго этапа ознаменовалось более активными действиями авиации, а также использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» для нанесения ударом по складам с боеприпасами и топливом, другим объектам военной инфраструктуры.

Если раньше авиация работала в «щадящем режиме», предоставляя военнослужащим ВСУ и националистическим батальонам сдаться без боя, то сейчас этот вариант для них закрыт, уверен Мирошник.

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  • 19.03.2022
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