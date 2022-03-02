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Российские сервис Mir Pay может стать единственным в стране приложением для платежей через смартфоны. А сама карта “Мир” – альтернативой картам Visa и Mastercard. Такого развития событий не исключают эксперты, которых опросили “Известия”.

Ранее под санкции Запада из-за военной операции в Донбассе попали некоторые российские банки. В числе прочего, карты кредитных организаций нельзя привязать к платёжным сервисам Apple Pay и Google Pay. Кроме этого в Visa и Mastercard заявили об ограничении в выпуске новых карт для российских финансовых организаций.

По словам экспертов, в этой ситуации единственно возможной альтернативой остаётся использование карт российской платёжной системы “Мир”. Сейчас все крупные банки выпускают карты этой системы. Карты “Мир” можно связать с сервисом Mir Pay. Однако он пока доступен для установки только на телефонах, которые работают на платформе Android.

По словам экспертов платёжные системы и мобильные сервис даже в условиях западных санкций должны работать без сбоев. А сами карты “Мир” обязаны принимать для расчётов все продавцы с выручкой более 30 миллионов рублей в год. Но по факту принимают везде, где есть Интернет.

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  • Анна
  • 27.02.2022
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