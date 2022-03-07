В Министерстве цифрового развития РФ заявили, что отключение страны от мирового интернета не планируется. Одновременно с этим ведомство разослало телеграммы с рекомендациями, связанными с непрекращающимися кибератаками на российские интернет-ресурсы.

Представители Минцифры заявили, что соблюдение простых рекомендаций позволит свести к минимуму основные угрозы. Также сообщается о готовности к разным сценариям и наличии способов противодействия кибератакам, которые помогут сохранить доступ граждан страны ко всем российским сайтам.

Ранее ведомство также сообщало об отсрочке от службы в армии для IT-разработчиков и разработке мер по поддержке всей отрасли в целом. Так, высокотехнологичные компании смогут получить целый ряд налоговых льгот.