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ВКС РФ нанесли ряд ракетных ударов, которые позволили уничтожить крупный центр подготовки военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Данный объект находился неподалеку от населенного пункта «Овруч», что в Житомирской области.

Кроме того, двумя ракетными ударами были уничтожены топливная база ВСУ, расположенная в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ.

В центре подготовки в Овруче в момент удара находились не только украинские военнослужащие, но и наемники из разных стран мира. Атака позволила уничтожить около 100 бойцов.

Напомним, что на Донбассе продолжаются бои между украинскими силовиками и военными формированиями ДНР и ЛНР. В Станице Луганской и Волновахе уже установлены флаги республик, освобождение территорий продолжается.

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