Украинские военные попытались атаковать российский вертолет Ми-24, однако пилоту удалось уклониться от ракеты и предотвратить попадание в винтокрылую машину, рассказали в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в районе Днепропетровска (переименован в Днепр). Экипаж вертолета выполнял поставленные перед ним задачи, когда украинские военные выпустили по нему ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер». Пилоту все же удалось проявить мастерство и уклониться от летящего прямо по винтокрылой машине боезаряда.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что даже западные аналитики не верят в победу ВСУ, которые постепенно утрачивают боеспособность и несут серьезные потери в военной технике.