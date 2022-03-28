Минобороны РФ опубликовало в телеграм-канале видеоролик, демонстрирующий работу РЛС «Небо-СВ». Она дает возможность отслеживать все происходящее в радиусе 380 километров, а также отбивать атаки ВСУ в частотном диапазоне.

Представитель Минобороны рассказал об основных задачах, которые позволяет решить станция. Так, с ее помощью можно обнаруживать истребители, бомбардировщики и беспилотные аппараты противника, своевременно выявлять запуск оперативно-тактических ракет «Точка-У», обстрелы из «Градов» и прочих реактивных систем залпового огня.

Радиолокационная станция на расстоянии в несколько сот километров рассчитывает дальность до цели, азимут, высоту полета всех летательных аппаратов, что дает возможность своевременно обнаруживать любые удары со стороны противника.