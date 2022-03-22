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Минобороны РФ показало на видео работу российского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3», который сумел расправиться с двумя штурмовиками Су-25 ВВС Украины. Расчет действовал максимально грамотно и продемонстрировал отличную боевую слаженность, сообщает ведомство.

Напомним, что расчет под руководством Сергея Овчаренко осуществлял прикрытие колонны материально-технического обеспечения, когда в небе появился штурмовик, летящий на минимальной высоте. Подразделению удалось сбить его и приступить к маневру уклонения от ответного огня.

Практически сразу появился им второй Су-25, однако расчет показал высокий уровень военного мастерства. Бойцы сумели одновременно прикрывать колонну и нанести удар по самолету, который также оказался моментально уничтожен.

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