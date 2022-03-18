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Ударные беспилотные аппараты ВКС РФ успешно атаковали склады с боеприпасами и бронетехнику в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ выложило в Сеть видеозаписи эти ударов.

На ролике видно, как выпущенные с беспилотников ракеты попадают точно в цель. Военные объекты после ударов полностью ликвидируются, их обломки разлетаются в разные стороны. То же самое происходит и с бронетехникой ВСУ, которая не выдерживает мощных атак БПЛА.

В Минобороны отмечают, что для нанесения ударов по складам и технике применялись исключительно высокоточные ракеты. Для фиксации результатов использовались объективные средства контроля. Атаки проводились только с малых и средних высот. На записи показаны только моменты поражения целей, которые зафиксированы через прицелы дронов.

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  • 16.03.2022
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