Ударные беспилотные аппараты ВКС РФ успешно атаковали склады с боеприпасами и бронетехнику в ходе спецоперации на Украине. Минобороны РФ выложило в Сеть видеозаписи эти ударов.

На ролике видно, как выпущенные с беспилотников ракеты попадают точно в цель. Военные объекты после ударов полностью ликвидируются, их обломки разлетаются в разные стороны. То же самое происходит и с бронетехникой ВСУ, которая не выдерживает мощных атак БПЛА.

В Минобороны отмечают, что для нанесения ударов по складам и технике применялись исключительно высокоточные ракеты. Для фиксации результатов использовались объективные средства контроля. Атаки проводились только с малых и средних высот. На записи показаны только моменты поражения целей, которые зафиксированы через прицелы дронов.