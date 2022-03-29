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На официальном сайте Министерства обороны РФ появилось видео уничтожения опорного пункта ВСУ с огневой позицией БМП в окопе.

Съемка проводилась с воздуха. На кадрах можно увидеть момент взрыва от попадания в цель высокоточного боеприпаса. Для более точного наведения снаряда на цель использовался беспилотный летательный аппарат. Благодаря этим действиям, укрепленный блокпост с БМП ВСУ был уничтожен.

В этот же день в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Мариуполя. Он был сбит в момент перелета над Азовским морем. Вертолет был направлен для эвакуации командиров батальона «Азов» (организация, запрещенная в России).

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