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ВКС РФ продолжат использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» для уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры. Боезаряды доказали свою эффективность, а также возможность поражать цели противника незаметно для систем ПВО и ПРО, заявили в Минобороны РФ.

Ведомство также опровергло высказывание представителей Пентагона о том, что аэробаллистическая ракета «Кинжал» была обнаружена и сопровождалась до цели в режиме реального времени. Эти боезаряды невидимы и неуязвимы, поэтому увидеть их можно только в момент уничтожения военного объекта.

Напомним, что удар ракетой «Кинжал» был нанесен по крупному складу горюче-смазочных материалов в населенном пункте Константиновка. Ранее с ее помощью были уничтожены засекреченные склады боеприпасов в Ивано-Франковской области. В Минобороны отмечают, что данный боезаряд воздушного базирования был выбран именно из-за своей невидимости и неуязвимости.

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