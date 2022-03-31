Украинская компания «Мотор Сич» обращалась к производителям турецких беспилотных аппаратов «Байрактар» для оценки возможности оснащения БПЛА распылителями для аэрозолей. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов. Его заявление приводит издание «Взгляд».

Кириллов рассказал, что еще в декабре прошлого года Киев интересовался у турецких производителей, можно ли установить на беспилотники Bayraktar TB2 емкостей объемом на 20 литров и специальных механизмов для распыления.

Подобные запросы украинской стороны наталкивают на мысль, что она намеревалась задействовать с беспилотных аппаратов биологическое оружие, разрабатываемое в лабораториях. При дальности полета «Байрактара» в 300 километров и использовании на его борту подобных составов возникает серьезный риск биологической атаки на РФ, считает Кириллов.

Ранее о заявлениях украинского руководства, не исключающих использование против жителей Донбасса биологических рецептур, заявлял и официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.