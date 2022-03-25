Военнослужащие ВС Украины, которые сдались в плен, содержатся в достойных условиях. По словам главы Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, бойцам предоставляются квалифицированная современная медицинская помощь и питание три раза в день, передает РИА Новости.

Пленным также дают возможность пообщаться с родственниками, никакого насилия по отношению к ним не применяется.

Ранее представитель Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что российские военнослужащие полностью остановили процесс снабжения ВСУ снарядами, ракетами и другими боеприпасами. Кроме того, у армии Украины уже не осталось «организованных резервов», что предопределяет успешный исход российской специальной операции.