читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащие ВС Украины, которые сдались в плен, содержатся в достойных условиях. По словам главы Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, бойцам предоставляются квалифицированная современная медицинская помощь и питание три раза в день, передает РИА Новости.

Пленным также дают возможность пообщаться с родственниками, никакого насилия по отношению к ним не применяется.

Ранее представитель Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что российские военнослужащие полностью остановили процесс снабжения ВСУ снарядами, ракетами и другими боеприпасами. Кроме того, у армии Украины уже не осталось «организованных резервов», что предопределяет успешный исход российской специальной операции.

Вам может понравиться

ОТРК “Искандер” уничтожили базу иностранных боевиков на Украине

Очередная база подготовки иностранных боевиков уничтожена на Украине, рассказали представители Минобороны РФ. Уточняется, что для этой цели использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Начальник расчета ОТРК рассказал, что после обнаружения базы,

Биолаборатории США на Украине курировал ядерный центр в Лос-Аламосе

Лаборатории, которые на Украине разрабатывали биологическое оружие, курировались американским ядерным центром в Лос-Аламосе. Именно он в свое время создал первую в Соединенных Штатах атомную бомбу, рассказал начальник войск РХБЗ РФ

Минобороны Китая: Ни одна сила не сможет помешать воссоединения КНР с Тайванем

Китай не собирается отступаться от своих территориальных претензий на Тайвань. Минобороны страны заявило, что КНР рано или поздно вернет островное государство в состав республики. Таким образом ведомство отправило сигнал тем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 25 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 25 марта – переменная облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – небольшой снег, до 3 °C |