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Бывший сотрудник Агентства по сокращению военной угрозы при Минобороны США Роберт Поуп выполнял задачу по втягивают Украины и ряда других республик бывшего Советского Союза в военно-биологическую деятельность. Еще одно американское ведомство – Агентство по патентам и товарным знакам, – зарегистрировало идею распыления создаваемого в лабораториях оружия с беспилотных аппаратов.

Начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал, что Киев ухватился за подобные планы. Он планировал задействовать БПЛА «Байрактар» для распыления биооружия. Соответствующие запросы в Турцию направлял завод «Мотор Сич», который оценивал возможность установки на дроны специальных емкостей с биоагентом и механизмов их распыления.

По словам Кириллова, в документах, обнаруженных ранее в Грузии, говорится, что такой подход обеспечивает отсутствие необходимости в контакте с потенциальным противником, а также низкую удельную стоимость уничтожения живой силы. Все это полностью отвечает американской концепции бесконтактной войны.

Кириллов отметил также, что Киев не оставил попыток превратить «Байрактары» в носитель биологического оружия. Это весьма опасно, так как дальность полета беспилотника дает возможность транспортировать емкости с биоагентом на территорию России.

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