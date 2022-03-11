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Российский беспилотник «Форпост» успешно атаковал и уничтожил опорный пункт неонацистов на Украине с высоты в 4 тысячи метров. Видеозапись этого удара опубликовало Минобороны РФ.

Представители ведомства отметили, что беспилотные аппараты, которые задействованы в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, применяются для выполнения сразу нескольких боевых задач. Они осуществляют корректировку огня артиллерийских установок, проводят разведку, а также в случае необходимости наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ и националистических батальонов.

Напомним, что ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об атаках на украинские аэродромы в Ивано-Франковске и Луцке. По обоим объектам были нанесены высокоточные удары, которые позволили вывести из строя всю инфраструктуру, обеспечивающую посадку и взлет военной авиации.

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