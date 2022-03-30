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Военные корреспонденты из Донецка выложили в Сеть хронику последних событий в Мариуполе. Они показали совместную операцию по зачистке районов города от остатков националистических формирований ВС Украины.

На записи видно, как войска ДНР вместе с российскими военнослужащими выбивают боевиков с позиций, используя танки и другую бронетехнику под прикрытием морских пехотинцев и подразделений других родов войск.

Пресс-служба Народной милиции республики рассказала, что военнослужащие действуют слаженно и грамотно, благодаря чему зачистка идет в полном соответствии с намеченным планом. Военные корреспонденты побывали в окрестностях предприятия «Азовсталь», на территории которого окопались националистические силы. В настоящий момент там продолжаются боевые действия, но боевики ВСУ уже близки к тому, чтобы сдаться.

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