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Североатлантический альянс продолжает передислокацию в европейские государства боевой техники, вооружений и дополнительных подразделений для укрепления восточного фланга. Информацию об этом предоставил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, в настоящий момент в Польше находится уже 156 военных самолетов всех видов, которые осуществляют вылеты ежедневно. Кроме того, НАТО перебросил из Соединенных Штатов еще более 80 воздушных машин, передает РИА Новости.

Также в Германию и другие страны Европы переброшено как минимум 10 тысяч военнослужащих. В Альянсе заявляют, что дополнительные силы необходимы, чтобы укрепить восточный фланг НАТО.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался в том духе, что Североатлантический альянс не способен обеспечить безопасность страны.

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