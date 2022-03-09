Состояние ВСУ на данный момент является ужасающим. По сути, это просто толпы людей, которым дали в руки оружие и приказали стоять насмерть ради неведомой цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что у армии Украины полностью отсутствует централизованное снабжение, не продуман механизм подхода подкрепления, нет никакой поддержки с воздуха. ВСУ разбиты на множество частей, которыми управляет не командование армии, а люди на местах, областные и городские чиновники.

Генштаб ВС Украины совершенно не контролирует ситуацию и не имеет какого-то общего замысла, на основании которого строилось бы централизованное управление. Армия утратила свою структуру, она совершенно неуправляема да и единой ее назвать сложно, так как местные командиры по своему усмотрению проводят собственные операции, не имеющие ничего общего с планами Генштаба.