читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Состояние ВСУ на данный момент является ужасающим. По сути, это просто толпы людей, которым дали в руки оружие и приказали стоять насмерть ради неведомой цели, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он пояснил, что у армии Украины полностью отсутствует централизованное снабжение, не продуман механизм подхода подкрепления, нет никакой поддержки с воздуха. ВСУ разбиты на множество частей, которыми управляет не командование армии, а люди на местах, областные и городские чиновники.

Генштаб ВС Украины совершенно не контролирует ситуацию и не имеет какого-то общего замысла, на основании которого строилось бы централизованное управление. Армия утратила свою структуру, она совершенно неуправляема да и единой ее назвать сложно, так как местные командиры по своему усмотрению проводят собственные операции, не имеющие ничего общего с планами Генштаба.

Вам может понравиться

Постпред России Небензя назвал «зверьми» тех, кто 8 лет обстреливал Донбасс

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности, что националистические подразделения и те военнослужащие ВСУ, которые 8 лет обстреливали территории ЛНР и ДНР – это «звери». Так

Сына и внука Софии Ротару задержали на границе Украины с Молдавией

Сын и внук певицы Софии Ротару были задержаны на границе между Украиной и Молдавией. Об этом рассказали украинские СМИ. Так, как было заявлено, на границе между двумя странами служба безопасности
  • Анна
  • 08.03.2022
  • читать 1 минуту

Россия использует в спецоперации на Украине истребители МиГ-31

В спецоперации на Украине используются уникальные истребители МиГ-31. Об этом сообщает РЕН ТВ. Недавно эти истребители были модернизированы. Они получили новейшую аппаратуру и авионику. Как отмечается, данные самолёты являются всепогодными,
  • Анна
  • 06.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – ясно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 1 °C |